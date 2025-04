Assente in aula il gruppo di minoranza a Paulilatino, passa con voti unanimi del Consiglio comunale l’approvazione delle Tariffe della Tari e la scadenza, per il 2025, delle rate. Il piano finanziario trasmesso dall’Unione del Guilcier, che gestisce per otto Comuni il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevede un costo complessivo di gestione del servizio pari a 333.190 euro. Diversa l’incidenza per le utenze, divise in domestiche e commerciali. Per quel che riguarda le prime una parte del costo è relativa ai metri quadri dell’abitazione e una invece al numero dei componenti del nucleo familiare. In questo caso un solo componente pagherà 57 euro, due 133 euro, tre 171 euro, quattro 209 euro, cinque 276 euro. I nuclei familiari con 6 o più componenti si pagheranno 324 euro. Diverse le tariffe, a seconda della tipologia, per le utenze non domestiche. L’Assemblea civica ha stabilito inoltre che il versamento della Tari per l’anno in corso potrà essere effettuato in tre rate. In particolare per la prima è stata fissata la scadenza del 31 ottobre, per la seconda del 30 novembre e il 31 dicembre per la terza rata. I contribuenti potranno anche scegliere di versare il tributo in un’unica soluzione. In questo caso dovranno provvedere al pagamento entro il 30 novembre.

