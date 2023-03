A Paulilatino un richiamo al decoro e alla pulizia delle aree cimiteriali date in concessione. Il sindaco Domenico Gallus ha infatti firmato un’apposita ordinanza. Nel documento ricorda come «molti loculi, tombe, sepolture all'interno del cimitero si presentano in grave stato di abbandono ed incuria». Situazione che determina anche una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti.

«Le aree adiacenti alle tombe – si legge nell’ordinanza - sono caratterizzate dalla presenza di piante, cespugli, piccole alberature in stato di abbandono che, in numerosi casi, costituiscono impedimento per regolare il passaggio tra le tombe e gli spazi comuni». E prosegue: «Il retro delle tombe viene utilizzato come ripostiglio per secchi, bottiglie, scope e palette ecc., che oltre ad impedire il libero passaggio determina uno stato indecoroso al cimitero».

Non viene inoltre rispettata la differenziazione dei rifiuti nonostante la presenza di contenitori dedicati alle varie tipologie. Da qui la decisione di firmare il provvedimento.

Eredi e familiari dovranno pulire tutte le aree in concessione, le tombe, i loculi e le cappelle rimuovendo le situazioni di degrado e di incuria.

Un richiamo arriva anche per il corretto uso di scale, innaffiatoi e piccola attrezzatura: una volta usati dovranno essere riposti. Tempo fino al 30 aprile per fare quanto disposto.

