Ennesimo incidente stradale questa sera sulla Statale 131 all’altezza del chilometro 115 nella discesa di santa Cristina.

Per cause in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della sua utilitaria che dopo aver urtato il guard rail si è ribaltata.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il 118, le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni ma è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

