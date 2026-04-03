Pau, venerdì 10 aprile appuntamento con il progetto "QxB"L’attività si svolgerà in compagnia della burattinaia Laura Pazzola, dell’associazione “Camélopard”
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Nuovo appuntamento, venerdì 10 aprile a Pau, con il progetto “QxB – Quanto Basta per questi burattini”. A partire dalle 18.30, nella sede del “CEAS – Parco dell’Ossidiana”, un nuovo incontro del progetto curato dallo stesso CEAS, in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Regione.
L’incontro dello scorso marzo era incentrato sulla conoscenza della “Fast Fashion” e sul contributo dato dai presenti con la consegna di vecchi vestiti da poter riciclare. Venerdì 10 aprile, invece, si passerà alla fase operativa, con “Costruiamo Insieme”, un laboratorio aperto alla cittadinanza nel quale si passerà alla realizzazione dei burattini con i materiali di riciclo.
L’attività si svolgerà in compagnia della burattinaia Laura Pazzola, dell’associazione “Camélopard”. Per l’occasione i partecipanti dovranno contribuire portando alcuni vestiti usati e strumenti da cucito. Chi vorrà partecipare potrà chiedere informazioni al CEAS, contattando il numero 3204816528 o mandando una mail all’indirizzo ceaspau@gmail.com.