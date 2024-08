Tutto è ormai pronto, a Pau, per dare il via ai festeggiamenti in onore di Santa Prisca, una delle ricorrenze religiose maggiormente sentite dalla comunità.

Organizzata dal Comitato in onore della Santa e dalla Parrocchia, con la collaborazione del Comune, saranno 3 le giornate di appuntamenti. Il via domenica, al mattino, alle 10, con il programma religioso che prevede la processione del Simulacro dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesa Campestre. Alle 12, per la parte civile, balli in piazza con Giuliano Armas. Alle 20, invece, la cena con i prodotti tipici del territorio e, alle 22, lo spettacolo musicale con balli tradizionali. Alle 24, per la parte religiosa, “Su Giru de Sa Prama – Canto dei Coggius”.

Lunedì, alle 10.30, la processione per le vie del paese, seguita, alle 18.30, dalla processione di rientro del Simulacro dalla Chiesa Campestre alla Parrocchia. La sera, alle 22, lo spettacolo musicale del gruppo “Livefiba”, cover band dei Litfiba. A seguire dj Set. Martedì, alle 19, Santa Messa e fiaccolata per le vie del paese. Chiusura con lo spettacolo pirotecnico, alle 21, e, a seguire, con la musica del gruppo “Dilliriana”.

