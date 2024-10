Il Comune di Pau ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi dedicati alla promozione della pratica sportiva per la stagione 2024/2025. Ammesse tutte le attività sportive. I destinatari, tra i requisiti richiesti, dovranno essere residenti a Pau e frequentare regolarmente un’attività sportiva. Il sussidio, a titolo di rimborso spese, è concesso per la stagione sportiva in corso e per un massimo di 9 mesi (da ottobre 2024 a giugno 2025).

Il rimborso sarà nella misura del 60% delle spese sostenute per i cittadini al di sotto dei 18 anni, mentre per quelli di maggiore età per il 40%. In ogni caso il contributo non potrà superare i 35 euro mensili, sino ad un importo massimo di 270 euro per l’intera stagione. Le richieste potranno essere presentate entro l’8 novembre, a mano, tramite e-mail (servizisociali@comune.pau.or.it o protocollo@comune.pau.or.it) o via PEC (protocollo.pau@legalmail.it o comune.pau@legalmail.it).

