Sabato scorso, nella Sala Polifunzionale del Comune di Pau, alla presenza degli amministratori, del presidente del Parco del Monte Arci, degli amministratori di Villa Verde e Usellus e di tantissime persone, è stato presentato in anteprima il libro “Storia di una bambina in rosso”, di Giulia Balzano e Emanuela Meloni, finanziato dal Comune di Pau. Si tratta del primo libro ambientato nel "Bosco da fiaba", nel quale è stata raccontata, nella combinazione di parole e immagini fotografiche, un’esperienza che ha visto lo sguardo curioso di una bambina esplorare i sentieri ombrosi del bosco.

«Il "Bosco da fiaba" – commenta la sindaca Alessia Valente - non è solamente un progetto di promozione e valorizzazione territoriale, ma rappresenta per la comunità di Pau qualcosa di molto più profondo ed importante. Anche Pau è una splendida realtà, così come tutti quei piccoli centri che incarnano luoghi unici, dove le persone svolgono un ruolo essenziale nel mantenere viva la comunità».

Un’occasione per affermare l’identità e la voglia di resistere e rendere viva la piccola comunità.

«Le relazioni tra i residenti – prosegue la sindaca - sono più strette, creando un forte senso di appartenenza che aiuta a preservare le tradizioni e rafforza la coesione sociale. Affrontiamo ogni giorno sfide rilevanti, la più difficile delle quali è certamente lo spopolamento. Ma sebbene lo spopolamento rappresenti una sfida importante, i piccoli centri continuano a essere fondamentali per il nostro futuro grazie al ruolo attivo delle persone che li abitano. Rafforzare l’istruzione, promuovere l’informazione e creare opportunità locali è essenziale per contrastare queste difficoltà e valorizzare appieno il potenziale della nostre comunità».

