Nei prossimi mesi verranno realizzati, a Pau, alcuni interventi di ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire. Un intervento su un edificio che racchiude storia, fede e identità del piccolo paese, culla dell’ossidiana. Una Chiesa che ha una lunga storia e per la quale ora è pronto un intervento di restauro, grazie ai 150mila euro di fondi in arrivo dalla Regione. In particolare verranno effettuate le necessarie opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione, in modo tale che la Chiesa possa continuare a rappresentare il cuore pulsante della comunità.

“L'ammissione della nostra Chiesa Parrocchiale ai finanziamenti regionali – commenta la sindaca Alessia Valente - è un traguardo che premia la perseveranza di tutta Pau. Interverremo finalmente per la messa in sicurezza e il restauro di un edificio che è il cuore della nostra identità. Come i nostri concittadini che nel 1928, con sacrifici immensi, riuscirono a inaugurare la nuova chiesa, oggi abbiamo dimostrato che la determinazione ripaga sempre. È un atto di rispetto verso la nostra storia e un dono per le generazioni future”.

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