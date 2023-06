Spargeva granturco nei boschi di Morgongiori per cibare i cinghiali che, puntuali, arrivavano la sera per mangiare. Ma quella del “foraggiamento di animali selvatici"” è un'attività vietata dalla legge: per questo un disoccupato di 39 anni di un paese dell’Oristanese è stato denunciato dagli agenti della stazione Forestale di Ales.

La “pasturazione” è una tecnica spesso usata dai bracconieri per ottenere la fiducia degli ungulati e abituarli ad andare sempre nello stesso posto. Con le fototrappole possono essere così individuati e abbattuti a fucilate.

I movimenti del trentanovenne, già segnalato per azioni simili, sono stati a lungo monitorati dai ranger, che ieri hanno deciso di intervenire.

