Sono quasi tutte ricoperte da sabbia, palle marine e cartacce. Per chi è in sedia a rotelle è impossibile transitare. Nella borgata marina di Torre Grande (Oristano) le passerelle in cemento che portano alla spiaggia non sono in buone condizioni. La denuncia arriva dall’associazione Sardegna Accessibile dopo l'ennesima segnalazione da parte di una disabile in carrozzina che ha dovuto guardare il mare da lontano. «Ma è l'ennesima segnalazione che ci arriva dagli arenili oristanesi - commenta il presidente dell’associazione Alfio Uda –. Fino a quando dovremo sopportare questa situazione di illegalità? Provvederemo a segnare la questione alla Procura e agli enti competenti».

Buone notizie invece per le passerelle in legno che il Comune di Oristano ha iniziato a installare da ieri, che consentono al disabile di arrivare fino alla riva. «Tra ieri e oggi, con gli operai della società Oristano servizi, abbiamo posizionato sei passerelle e domani ne sistemeremo altre tre - spiega l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. Sono distribuite lungo tutta la spiaggia, su entrambi i lati di Torre Grande».

Ma non solo: «Il Comune sta provvedendo a integrare i servizi in spiaggia anche con le sedie job, dispositivi da mare dotati di ruote che consentono lo spostamento sulla sabbia e in acqua – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -. In Giunta abbiamo deliberato l’acquisto di due nuove sedie job che arriveranno nelle prossime settimane e che si aggiungeranno a quella già disponibile presso Villa Baldino».

«Passerelle e sedie job sono ausili indispensabili per consentire anche a chi ha difficoltà a camminare di godere di una giornata al mare – precisa il sindaco Massimiliano Sanna -. Sono misure che stiamo attuando per favorire un turismo pienamente accessibile».

