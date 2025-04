Sarà nel territorio di Assolo la sesta tappa della rassegna “Passeg… Giare in Primavera”. Un’iniziativa del Consorzio Due Giare che, anche nella sua seconda edizione, vuole mettere al centro la valorizzazione del territorio abbinando cultura e sport attraverso un viaggio a piedi.

Domenica, a partire dalle 9, il via dal centro storico di Assolo, da cui partirà una passeggiata che porterà i partecipanti fino all'altopiano della Giara, tra archeologia e bellezze ambientali del territorio.

Il percorso, lungo 10 chilometri e con un dislivello di 350 metri, presenta alcune difficoltà in più rispetto alle uscite precedenti per via di tratti in salita continua e terreno accidentato, fangoso e scivoloso.

Tra i luoghi di interesse che si andranno a visitare, il Centro storico di Assolo, il parco comunale “Cabirada” e l’altopiano della Giara.

