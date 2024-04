Domenica 7 aprile quarto appuntamento con “Passeg..Giare in Marmilla”, iniziativa itinerante del Consorzio Turistico Due Giare per scoprire in modo nuovo la Marmilla, camminando all’insegna di un turismo lento ed attento alle bellezze ambientali ed archeologiche, ma anche ai sapori locali.

Il progetto ha il supporto tecnico e logistico della società Sardegna Trail, delle Pro loco e delle associazioni locali. Domenica il percorso si snoderà tra Assolo, con la chiesa campestre di Santa Lucia, Nureci, con il suo centro storico, i murales e le fontane, e Senis con la Fontana Spagnola e il Palazzo Baronale.

Undici chilometri per un dislivello di 350 metri adatto a camminatori abituali. Si parte alle 9 dalla chiesetta di Assolo, poi nel centro storico del paese, quindi verso Senis e Nureci, dove si potranno degustare i prodotti tipici del territorio. Per chi volesse usufruire del servizio navetta, può farsi trovare di fronte al municipio di Nureci alle 8.30.

Iscrizioni già chiuse perché è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti.

