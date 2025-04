Da pasquetta al 1° maggio sarà davvero un lunghissimo ponte di eventi e appuntamenti per quanti vogliono trascorrere nel Guilcier e nel Barigadu delle giornate piacevoli all'insegna della natura e del buon cibo in posti davvero incantevoli. Di grande attrazione i tantissimi novenari e borgate campestri che in diversi casi fanno da bella cornice al Lago Omodeo.

A 100 metri dallo specchio d’acqua nella pineta di Isei con pranzo al coperto, ritorna a Bidonì l’attesa “Sagra de S’anzone ’. Ad Abbasanta nella borgata di Sant'Agostino il lunedì dell' Angelo si festeggia nel grande e maestoso parco. Oltre alle scampagnate di famiglie e gruppi di amici, è stata organizzata una ricca giornata. promossa dalla associazione leva 85, che propone un menù per adulti, bambini e vegani, ma anche diverse iniziative collaterali e nel pomeriggio musica in compagnia di Aurelio ed animazione per bambini.

A Ghilarza, si riempiranno i quattro novenari di San Michele, San Giovanni, Trempu e San Serafino. Qui si terranno le prove generali, in vista della manifestazione di venerdì 25 aprile con “Muristenes in Beranu”, la festa di primavera con le 100 casette tutte da visitare.

Ritrovi dentro e fuori dai “muristenes” anche a Sant’Ignazio di Norbello, Santa Cristina di Paulilatino, San Nicola e Santa Maria di Sorradile, San Michele di Tadasuni, San Salvatore di Boroneddu, San Giacomo di Nughedu Santa Vittoria, Santa Maria di Ossolo a Bidonì, San Quirico di Ardauli, Santa Susanna di Busachi, S’ Angelu di Neoneli, Santa Barbara di Aidomaggiore.

Particolarmente attesi anche i tour in gommone sul lago Omodeo alla riscoperta dell'archeologia nuragica e quella industriale, passando per gli aspetti floristici e faunistici. Per le escursioni si può prenotare al 3473846907, anche whatsApp.

