Si svolgerà venerdì mattina, nell’aula consiliare di Palmas Arborea, l’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi. Un progetto al quale ha aderito l’Istituto Comprensivo 1 di Oristano, a cui fanno capo la Scuola Primaria e Secondaria del Comune di Palmas Arborea e che coinvolge i ragazzi della prima media.

Con questa iniziativa si vuole fare in modo che venga approfondita l’educazione civica e coinvolgere i ragazzi nelle attività relative alla raccolta dei fabbisogni dell’abitato palmarese e della borgata di Tiria, in riferimento ai giovani, agli anziani e, in generale, in relazione alla realizzazione di benessere diffuso.

Alle 9.30 ci sarà la cerimonia, con il sindaco baby Daniele Camedda che si insedierà con tanto di fascia tricolore. Presenti gli alunni della Scuola Media, la Giunta comunale, la Direzione scolastica, il Prefetto, il Questore, i Carabinieri ed il Parroco. Nell’occasione verranno issate anche le bandiere nella nuova piazzetta antistante il Comune.

«Siamo molto contenti di questa iniziativa – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – che avvicina i ragazzi al mondo degli adulti. È grande l’entusiasmo tra i ragazzi e ci auguriamo venga risvegliato in loro il senso civico. La speranza è che in un futuro non molto lontano qualcuno possa intraprendere la strada di amministratore locale anche in età adulta».

