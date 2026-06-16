È in programma mercoledì 17 giugno, alle 18, il Consiglio comunale di insediamento a Palmas Arborea. La prima uscita dell’amministrazione guidata dal nuovo sindaco Andrea Pinna si terrà nell’aula consiliare.

Nella tornata dello scorso 7 e 8 giugno, era presente a Palmas Arborea solamente la lista capeggiata da Pinna, “Una Boxi Noa”, che aveva raggiunto e superato il quorum del 40% dei votanti già nella giornata di domenica 7. Tra i consiglieri, il più votato è stato Simone Schirru, con 158 preferenze, seguito da Marco Corrias, con 145, e Serena Nanni, con 79. All'ordine del giorno, oltre all'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione della nomina della Giunta comunale e del vicesindaco e l'elezione della commissione elettorale comunale.

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