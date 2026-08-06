Il Distretto Rurale Giudicato di Arborea e Agris Sardegna hanno firmato un importante protocollo di intesa volto a promuovere la ricerca, l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la competitività del sistema agricolo e rurale del territorio della rete. La firma avrà una validità di tre anni. Tra le finalità del documento firmato presso la sede del Distretto tra il Presidente Pietro Paolo Erbì e il direttore Agris Marco Gian Vittore Dettori vi è la volontà unanime di creare sinergie stabili tramite il Servizio per la Ricerca sui sistemi colturali erbacei dell’Agenzia; favorire la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica applicati al sistema agricolo e rurale del Distretto; rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni agroalimentari; favorire il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecniche verso le imprese agricole e le filiere locali. Nei prossimi tre anni il Distretto Rurale Giudicato di Arborea e Agris coopereranno attraverso il Servizio per la Ricerca sui sistemi colturali erbacei, in diversi ambiti, quali la ricerca applicata, la sperimentazione tecnica e l’innovazione di processo e di prodotto nelle filiere agricole del Distretto, ma anche nel trasferimento tecnologico e diffusione di pratiche sostenibili verso le imprese agricole del territorio. Il protocollo inoltre, prevede la promozione di progetti integrati di filiera e di sviluppo territoriale, anche nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale ed europea; la valorizzazione delle produzioni locali e sostenibilità ambientale. Marco Dettori, Agris Sardegna: “Tra i numerosi distretti rurali sviluppatisi nell’isola, il Distretto Rurale Giudicato di Arborea riveste un interesse strategico particolare, sia per il valore del paesaggio che promuove, sia soprattutto per le persone che vi operano, che si sono distinte per motivazione, intensità di azione e interventi efficaci sul territorio. L’auspicio è che questo accordo di collaborazione possa generare nuovi risultati e nuove opportunità di sviluppo condiviso”. Pietro Paolo Erbì, presidente del Distretto Rurale Giudicato di Arborea: “La stipula del protocollo rappresenta un passaggio importante. Come sappiamo, le agenzie regionali rivestono un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei distretti, perché il loro supporto consente di orientare nel modo corretto molte delle azioni e delle attività che stiamo portando avanti". Eleonora Marongiu, coordinatrice del Distretto Rurale Giudicato di Arborea. “La firma del protocollo d’intesa si inserisce proprio in questo percorso e rappresenta uno strumento importante per sostenere e accompagnare le imprese attraverso un rapporto di reciproca collaborazione. Agris ha già offerto il proprio supporto in passato, anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze del territorio prendendo parte alla Commissione di valutazione dei Rural Award. Oggi questa collaborazione si rafforza ulteriormente, con l’obiettivo di affiancare il Distretto nello sviluppo di numerosi progetti capaci di generare valore aggiunto per le aziende e per l’intera economia del territorio”.

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