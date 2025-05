Auto a fuoco nella notte a Palmas Arborea. Dai primi riscontri sembra che il rogo sia di origine dolosa: qualcuno ha voluto lanciare un messaggio chiaro a Fabrizio Carrucciu, guardia giurata di 42 anni residente nel piccolo centro. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano è arrivato poco dopo le 2, quando i residenti in via Garibaldi hanno sentito un forte boato e hanno visto le fiamme avvolgere la parte anteriore di una Ford Focus, parcheggiata davanti alla casa del proprietario.

In pochi minuti le squadre dei vigili sono arrivate a Palmas e hanno lavorato alcune ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Subito sono iniziate le verifiche per stabilire le cause del rogo, dai primi riscontri sembra proprio che dietro l'incendio ci sia la mano di qualcuno. I carabinieri della stazione di Santa Giusta e della Compagnia di Oristano hanno avviato subito gli accertamenti e sentito la guardia giurata (che spesso svolge servizio nel compendio ittico del Terralbese). Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza.

© Riproduzione riservata