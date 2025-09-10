L’amministrazione comunale di Palmas Arborea ha intenzione di organizzare una gita a Tonara in occasione della manifestazione “Cortes Apertas”.

La data scelta per la giornata è domenica 12 ottobre. L’iniziativa è rivolta ai residenti di Palmas Arborea di età pari o superiore ai 65 anni e ai loro coniugi e accompagnatori.

Il costo della gita (40 euro), per i partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni residenti a Palmas Arborea, è a carico del Comune, mentre è a carico di coniugi e accompagnatori se di età inferiore ai 65 anni. La gita è aperta a massimo 60 partecipanti.

Gli interessati devono presentare la richiesta di iscrizione entro e non oltre il 15 settembre, attraverso il link presente nel sito istituzionale del Comune.

