Da qualche giorno i residenti a Palmas Arborea potranno usufruire di una serie di servizi messi in campo grazie ai ragazzi del servizio civile universale. È stato aperto al pubblico, infatti, lo sportello in via Rinascita, per dare un supporto in svariate tematiche.

L’appoggio potrà avvenire, per esempio, in campo sanitario per il cambio del medico, per la prenotazione alle visite mediche o la consultazione del fascicolo sanitario; per quanto riguarda, invece, l’aspetto burocratico, per le domande di bonus o per le richieste di varie istanze comunali; sempre tra i servizi per le iscrizioni scolastiche, per le candidature online per un lavoro o la creazione di un curriculum vitae “Europass”. Infine, in aiuto dei cittadini per la creazione dello SPID, i pagamenti PagoPa e l’attivazione CIE. Per questi servizi è possibile usufruire anche del servizio a domicilio, riservato solamente a chi non ha la possibilità di recarsi allo sportello, anche per appuntamento.

Le richieste di intervento dovranno essere prenotate e concordate al numero 3473592781 o attraverso il form presente sul sito istituzionale del Comune.

«Con questa nuova iniziativa – commenta il sindaco, Emanuele Cadoni – mettiamo ulteriormente i ragazzi del Servizio Civile al servizio della Comunità, compito che stanno già eseguendo egregiamente. Riteniamo sia molto utile e doveroso da parte dell’amministrazione agevolare tutti gli utenti ad usufruire di un servizio, utilissimo per chi non è ferrato nell’utilizzo della tecnologia o è impossibilitato a recarsi negli uffici comunali».

