Tari più “cara” e polemiche tra i cittadini. Succede a Milis, e chi alza la voce è il gruppo consiliare di minoranza Entula guidato dal consigliere Franco Frongia. “Abbiamo raccolto il forte malumore di tanti concittadini dopo l'arrivo delle bollette Tari: in molti casi si registrano aumenti che superano il 30% rispetto allo scorso anno - spiega Frongia - In un periodo in cui il potere d'acquisto di famiglie e imprese è in calo costante, simili rincari generano preoccupazione e meritano spiegazioni puntuali”.

I consiglieri chiedono alla Giunta guidata dalla sindaca Monica Ortu di spiegare le cause che hanno portato a questi incrementi durante il prossimo Consiglio. "È un dovere verso tutta la cittadinanza, per evitare interpretazioni errate e ulteriori tensioni sociali - precisa Frongia - Da parte nostra, come minoranza, continueremo a fare da portavoce delle domande dei cittadini e chiedere chiarezza. Auspicando che per il prossimo anno si possano mettere in atto tutte le azioni a disposizione per mitigare gli aumentare".

La minoranza per ora non presenterà nessuna interrogazione in merito: "Abbiamo capito che questi documenti non servono - spiega anche Franco Frongia - Sia perché i cittadini non sono interessati al Consiglio comunale sia perché le risposte che arrivano sono sempre vaghe. Amministrare comprende anche comunicare e spesso un'assemblea civica potrebbe essere la soluzione ideale per risolvere i problemi".

