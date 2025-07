Il problema legato alla pubblicazione degli atti sul sito del Comune di Arborea diventa un caso politico. Il consigliere di minoranza Marco Pinna non ha gradito la risposta all'interrogazione da parte del vice sindaco Davide Rullo e annuncia battaglia. Rullo ha attribuito infatti i mancati aggiornamenti a «temporanee disconnessioni» e «problemi informatici». Pinna contesta: "Frasi che appaiono insufficienti e prive di riscontri oggettivi. La legge obbliga infatti alla pubblicazione completa e tempestiva degli atti in formati accessibili. Non sono ammissibili giustificazioni generiche. I responsabili della trasparenza devono garantire la pubblicazione effettiva e verificabile degli atti. Addossare la colpa a presunti problemi tecnici evidenzia la mancanza di controlli adeguati". Pinna poi denuncia che mancano prove documentali sui presunti problemi tecnici e annuncia una nuova interrogazione che verrà inviata anche al Responsabile per la Trasparenza e all'Autorità Nazionale Anticorruzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. "Chiederemo chiarimenti puntuali sulle inadempienze riscontrate, la documentazione tecnica che proverebbe i problemi dichiarati, il dettaglio dei controlli effettuati e delle responsabilità individuate e infine un piano concreto e con scadenze certe per sanare le violazioni, ripubblicare gli atti e garantire la piena trasparenza. La trasparenza non è un'opzione - continua Pinna - È un obbligo di legge e un diritto dei cittadini. Continueremo a vigilare con determinazione, ponendo domande chiare e pretendendo risposte documentate. Invito la cittadinanza a restare attenta e partecipe: solo con il controllo collettivo si tutelano davvero i principi di legalità, pubblicità e buon governo”.

© Riproduzione riservata