Un messaggio chiaro e scritto col fuoco all’indirizzo di un trentacinquenne di Usellus. La notte scorsa l’Audi A3 del disoccupato è stata completamente distrutta in un incendio che, stando ai primi riscontri degli investigatori, è di origine dolosa. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Mogoro.

L’allarme è scattato poco dopo l’1 di notte: sono stati i vicini di casa a sentire un boato e a vedere le fiamme propagarsi sull’auto parcheggiata davanti all’abitazione del proprietario, in uno dei vicoli vicini a piazza Funtanedda nel centro del paese. Poco dopo anche il trentacinquenne si è accorto di quanto stava accadendo. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales che hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Dai primi riscontri sembra che l’incendio sia stato appiccato da qualcuno che poi ha fatto perdere le proprie tracce. I vigili del fuoco anche oggi hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili a chiarire l’origine del rogo, che sembra comunque dolosa. I carabinieri della compagnia di Mogoro, in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco, hanno avviato ulteriori accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.

