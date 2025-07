Tutto è pronto a Villaurbana per i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, patrona del paese. Organizza la Consulta Giovani, in collaborazione con il Comune e il Comitato dei festeggiamenti dello scorso anno.

Il via venerdì, alle 22, con “90 Special”, le hit degli anni 90/2000. Da mezzanotte “DJ SUP”. Sabato, alle 18, la Santa Messa a cui seguirà la processione religiosa per le vie del paese. Alle 22, grande spettacolo con il live dei “Janas”, un viaggio tra rock moderno e tradizione sarda, con i maestri del canto a tenore. Dalle 24 si balla con “DJ Fabio Casu”. Domenica, alle 10 la processione religiosa; alle 11 la Santa Messa solenne in onore di Santa Margherita. Alle 17 l’iniziativa “Super Acqua Party”, dedicata a bambini e ragazzi con il gruppo “Happy Island”, in piazza del Municipio. Chiude, alle 21.30, la musica dei “Time Out”, cover band ufficiale degli 883.

