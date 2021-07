Nel corso dell’ultima riunione, la Giunta comunale di Palmas Arborea ha approvato il progetto per il servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado presenti sul territorio. La durata dell’accordo è annuale, con la possibilità di proroga per un ulteriore anno, e permetterà ai bambini che risiedono a una distanza di 2 chilometri superiore alla scuola di appartenenza e, in particolare, nelle borgate di Tiria e San Quirico e nelle case sparse site nell’agro del paese di poter raggiungere i propri istituti con il mezzo messo a disposizione dal Comune.

Per usufruire del trasporto, le famiglie dei bambini dovranno contribuire al costo con una cifra che verrà stabilita in base al reddito. L’affidamento del servizio costerà alle casse comunali circa 107mila euro per il biennio 2021/2022 e 2022/2023. “È una previsione di spesa – commenta il sindaco Emanuele Cadoni, 44 anni – e riguarda poco meno di 30 bambini tra Tiria, San Quirico e l’agro di Palmas Arborea. Attualmente la previsione d’appalto è annuale, eventualmente prorogabile per un altro anno”.

