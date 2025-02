Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato un avviso per informare la cittadinanza che è possibile presentare la domanda per accedere alla borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, per l’anno scolastico 2024/2025.

Per poter presentare la richiesta occorre essere iscritti alle Secondarie di Secondo Grado nell’anno in corso, appartenere a famiglie il cui ISEE rientri nella soglia di 14.650 euro e compilare l’istanza online presente sul sito istituzionale del Comune. Istanza che potrà essere inviata entro il prossimo 31 marzo.

La modulistica è disponibile sul sito della Regione Sardegna o quello del Comune di Palmas Arborea, mentre per informazioni ci si può rivolgere presso l’Ufficio di Servizio Sociale comunale.

© Riproduzione riservata