Oristano, via libera alle stelle della Sartiglia in via Eleonora: affidati montaggio e manutenzioneL’intervento costerà complessivamente 26.118 euro
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L’aspettativa era di vederle comparire già prima della Sartiglia, anche perché il progetto era stato presentato dal Comune lo scorso dicembre. Invece bisognerà attendere ancora qualche settimana: con una determina dirigenziale è stato affidato il servizio di allestimento e manutenzione delle 65 decorazioni dedicate alla giostra equestre, destinate ad arricchire il progetto Museo a cielo aperto – Vista in città. L’intervento costerà complessivamente 26.118 euro. Le installazioni, stelle colorate realizzate dagli studenti della classe 4F dell’Istituto tecnico industriale Othoca grazie a un progetto promosso dal Comune e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, saranno sistemate lungo via Eleonora d’Arborea, a ridosso di via Duomo. L’obiettivo è creare un richiamo permanente alla Sartiglia nel tratto più simbolico del percorso della giostra. L’appalto comprende il montaggio della struttura composta da cavi e aste aeree, le certificazioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 31 dicembre 2027. L’incarico è stato affidato direttamente alla società Corsa Luci New di Sarroch, che curerà anche gli interventi periodici necessari a mantenere efficiente l’allestimento. Si tratta di un nuovo tassello del progetto di riqualificazione urbana avviato dal Comune nel 2020 con l’installazione delle brocche sospese in corso Umberto.