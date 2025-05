In via Marroccu sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria: un tassello fondamentale nella riorganizzazione della mobilità urbana e nel potenziamento del sistema dei trasporti pubblici.

La nuova infrastruttura a cinque rami, progettata per agevolare il flusso veicolare soprattutto nelle ore di punta, consentirà anche ai pullman extraurbani da 12 metri, attualmente impossibilitati a effettuare alcune manovre a causa della conformazione stradale esistente, di accedere agevolmente al polo intermodale di via Ghilarza.

È prevista la modifica dell’andamento di via Marroccu per un tratto di 120 metri, saranno rifatti la pavimentazione i marciapiedi, l’illuminazione, mentre il tratto del canale aperto a bordo strada sarà riempito per diventare parte della nuova sede stradale.

L’impresa ING.RC. APPALTI S.R.L. di Villagrande Strisaili, aggiudicataria dell’appalto per un importo di 425 mila euro, avrà a disposizione 103 giorni lavorativi completare l’opera, finanziata dal Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027.

«L’intervento, atteso da tempo, risponde alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza del traffico, contribuendo a rendere Oristano più moderna e funzionale», assicura il sindaco Massimiliano Sanna. Per l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, è un investimento sul futuro: «Si potrà raggiungere la piena integrazione del trasporto pubblico provinciale con quello locale e di quello su rotaia con quello dei mezzi su gomma - osserva - Inoltre potremo finalmente consentire all’ARST di programmare lo spostamento dell’autostazione da via Cagliari a via Ghilarza, liberando un’area strategica per le politiche urbanistiche nel centro storico cittadino».

