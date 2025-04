Ennesimo blitz dei vandali al Centro intermodale di Oristano. Questa mattina il benvenuto ai numerosi pendolari è stato uno spettacolo indecoroso dopo una nuova scorribanda di ragazzini che lo scorso fine settimana si sono scatenati nonostante il Centro a mezzanotte venga chiuso dalle guardie giurate.

Gruppi di giovani si sono divertiti a modo loro devastando i servizi igienici, sia quelli delle donne che quelli degli uomini: hanno divelto le maniglie dalle porte, danneggiato i sanitari e gettato cartacce ovunque. Le scorribande sono proseguite nella sala d’attesa dove sono state spostate tutte le panchine e sparsi rifiuti ovunque. E all’alba sono stati i primi pendolari del lunedì a scoprire quanto accaduto. Immediatamente la situazione è stata segnalata e si è intervenuti subito per ripulire e sistemare quelle sale devastate da alcuni scalmanati.

A novembre scorso, dopo le ripetute “incursioni” nel sottopassaggio, nella struttura principale e nell’ascensore l’amministrazione aveva deciso di chiudere l’accesso al Centro intermodale nelle ore notturne. Ma non è bastato. «La guardia giurata chiude la struttura a mezzanotte – spiega l’assessore Ivano Cuccu – alle 3 riapre perché parte il primo autobus, poi chiude di nuovo fino alle 5. Purtroppo però qualcuno riesce a intrufolarsi ugualmente». Nei mesi scorsi l'assessore aveva già chiesto contributi alla Regione per far fronte a questa situazione ma ancora tutto è fermo, adesso si punta a potenziare la videosorveglianza.

