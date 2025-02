Tra le iniziative che verranno organizzate c’è l’apertura di uno sportello linguistico, l’organizzazione di un corso di formazione di 30 ore aperto ai cittadini, la realizzazione di un film documentario sulle produzioni artigianali del territorio e l’organizzazione di un Premio-concorso letterario. L’amministrazione provinciale di Oristano ha avviato il progetto “Su sardu: limba bia”, che prevede una serie di iniziative tese alla valorizzazione e all’incremento dell’uso sociale della lingua sarda. In particolare, lo sportello linguistico si pone al servizio di coloro che intendano usare il sardo, sul piano dell’oralità e su quello della scrittura. Gli operatori sono a disposizione anche degli amministratori e del personale dipendente degli enti, e - soprattutto - dei cittadini, degli studenti, degli insegnanti, delle biblioteche comunali, delle associazioni culturali, sportive, ricreative e delle parrocchie. L’esecuzione del progetto è stata affidata alla cooperativa “L’Altra Cultura” di Oristano. Il servizio, che sarà operativo fino al 30 novembre 2025, è ospitato presso il palazzo della Provincia, in via Senatore Carboni, ferma restando la disponibilità degli operatori a spostarsi per particolari esigenze presso i comuni, le biblioteche, le scuole, le parrocchie e le associazioni della provincia che richiedessero dei laboratori, delle conferenze o delle altre attività in lingua sarda o sulla lingua sarda. Per avere informazioni è possibile contattare i numeri 0783/793413 o 0783/793374 o scrivere una e-mail all’indirizzo limbasarda@provincia.or.it.

© Riproduzione riservata