Il 2025 è un anno speciale per l’Associazione Italiana Arbitri di Oristano guidata dal presidente Riccardo Loi: ricorre infatti il cinquantesimo anniversario dalla nascita, avvenuta nel 1975. Per celebrare l’evento il consiglio direttivo ha pensato ad un programma di due giorni in cui unire partecipazione e divertimento, elementi che da sempre contraddistinguono lo spirito della sezione Arbitri di Oristano. Domani, venerdì 13 giugno, dalle 18.30, nella sala Pio X del Museo Diocesano Arborense, in piazza Duomo, si svolgerà un incontro che ripercorrerà la storia sezionale. Sabato 14 giugno, dalle 16, nei campi del Centro Federale "Tino Carta", ad Oristano, si disputerà il torneo di calcio a 7 "AiaOristano" con la partecipazione delle sezioni di Alghero, Cagliari, Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Rieti, Sassari e Tortolì. Seguirà una cena con grigliata offerta dalla Sezione, presso la stessa struttura sportiva.

