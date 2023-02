L’obiettivo è solo uno: valorizzare le eccellenze alimentari isolane, mettendo in risalto competenze e abilità acquisite dagli alunni degli istituti alberghieri sardi, con la elaborazione di pietanze con i prodotti di Campagna Amica o regionali. Tutto questo è “Campagna Amica Gourmet”, il primo concorso di enogastronomia per promuovere e valorizzare la stagionalità delle produzioni a chilometro zero. I protagonisti saranno gli Istituti alberghieri regionali.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Coldiretti Oristano, Campagna Amica Oristano e l’Istituto Don Deodato Meloni di Oristano, con il supporto del consorzio IGP Agnello di Sardegna. Sarà proprio l’agnello il protagonista della prima edizione dell’iniziativa. Il regolamento prevede che i team degli istituti alberghieri in gara realizzino un piatto bilanciato sotto l’aspetto nutrizionale a base di agnello. È concessa fantasia, estro ma anche inclusione sociale.

Le compagini devono essere costituite infatti da tre partecipanti provenienti dalle classi terza, quarta e quinto anno di cui 1/3 da ragazzi diversamente abili. Verrà premiata l’evidenza e qualità della lavorazione. La gara si terrà nella sede dell’alberghiero di via Carducci ad Oristano il prossimo 21 aprile. Il piatto verrà giudicato da una giuria di esperti. Per dare modo alle scuole alberghiere di organizzarsi al meglio, per la partecipazione i tempi di iscrizione al concorso, inizialmente previsti entro sabato 25 di febbraio, sono prorogati fino a venerdì prossimo 11 marzo.

