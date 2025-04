Come si devono comportare gli operatori sanitari anche nel rispetto del paziente e senza perdere il legame con lo stesso paziente “aggressivo”? Risposte che arriveranno dal corso di formazione “Gestione dei comportamenti aggressivi in ambiente ospedaliero”, organizzato dalla dottoressa Rosanna Maccis, responsabile della Funzione Organizzativa dell’Area di Emergenza e Urgenza della Asl 5 in collaborazione con il Servizio delle Professioni Sanitarie e rivolto a tutti gli operatori sanitari della stessa azienda sanitaria oristanese.

La prima lezione si è tenuta nell’Hospitalis Sancti Antoni. Il direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino, il dottor Stefano Sau: «Avere a disposizione queste tecniche e questi consigli ci possono aiutare a gestire anche situazioni complesse nelle nostre sale».

Il corso ha la durata di otto lezioni. L’obiettivo è fornire strumenti teorici e pratici per riconoscere, prevenire e gestire in modo efficace situazioni di aggressività in ambito lavorativo. Tanti i temi che saranno trattati: proteggersi psicologicamente e fisicamente, imparare tecniche per proteggere se stessi e gli altri da potenziali minacce, mantenendo al contempo un equilibrio emotivo; controllare, separare, espellere e bloccare senza colpi. Ma anche sviluppare abilità pratiche per gestire situazioni di conflitto senza ricorrere alla violenza, garantendo la sicurezza di tutte le parti coinvolte.

