L'obiettivo è quello di rafforzare la formazione e l’aggiornamento dei medici in servizio nell’azienda socio-sanitaria oristanese grazie a percorsi di perfezionamento caratterizzati da elevati standard qualitativi e contenuti altamente specialistici. Tutto questo sarà possibile grazie a una convenzione fra la Asl di Oristano e la Scuola Superiore San’Anna di Pisa, istituzione universitaria d’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Nello specifico, l’accordo consentirà l’accesso, da parte del personale sanitario della Asl 5, ai master di area medica proposti dall’ateneo pisano e l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento che si svolgeranno nelle strutture sanitarie oristanesi.

La convenzione, attivata su proposta dalla struttura Risk Management, Qualità e Formazione permanente della Asl di Oristano, avrà la durata di quattro anni, aprendo la possibilità di accesso ai percorsi di alta specializzazione a più professionisti nel corso del quadriennio.

«Attraverso questa collaborazione, l'Azienda conferma il proprio impegno nella promozione dello sviluppo delle competenze del personale e nel miglioramento continuo dei servizi sanitari offerti alla collettività – afferma la direttrice generale dell’Asl di Oristano Grazia Cattina - L’accordo stipulato con la Scuola Superiore San’Anna di Pisa permetterà infatti al nostro personale di formarsi in realtà di eccellenza ed importare nelle nostre strutture le conoscenze acquisite, così da arricchire qualitativamente l’offerta dei nostri reparti».

© Riproduzione riservata