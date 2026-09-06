Prosegue, in Planargia , il progetto “Smart Building” di Poste Italiane, che mira a rendere sempre più efficienti e sostenibili gli uffici postali. È stato installato, infatti, anche nella sede di corso Vittorio Emanuele a Sagama un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti, in grado di garantire l'ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale.

Il sistema, grazie all'installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono la gestione integrata degli impianti a servizio della sede, effettua un controllo costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento-raffreddamento in base alle condizioni rilevate.

Adattando l'illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità del sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive. Si rafforza così l'impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato con “Progetto Led”, la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha consentito di ottenere una riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica associati all'illuminazione e un notevole risparmio dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei corpi illuminanti.

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