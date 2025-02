L'attesa è finita: la sgangherata compagnia della "Sartiglia degli asini" è pronta a tornare in pista per regalare spettacolo e risate. Nel cuore del centro storico, già blindato per la tre giorni di Carnevale, domani le strade si animeranno con una versione parodistica della giostra tradizionale.

I cavalieri, in sella ai loro fidati destrieri a quattro zampe, daranno vita a una corsa in cui l'agilità degli asini e la fantasia dei loro cavalieri saranno protagonisti assoluti. L'obiettivo? Centrare la stella, proprio come nella vera Sartiglia, ma con quel pizzico di imprevedibilità che solo i muli sanno garantire.

Appuntamento alle 14.30 in via Sant'Antioco: il gremio accompagnerà su Componidori, Antonello Congiu, fino a piazza del Popolo, dove si svolgerà la vestizione. Ad affiancare il capocorsa saranno Alessandro Puddu e Pierpalo Urru, ufficialmente investiti del ruolo dal decano della Sartiglia, Antonio Fiori, durante la Candelora de "Su Sattilliu, a moenti". Alle 15.15 è previsto l'inizio dalla sfilata verso via Mazzini: la corsa prenderà il via alle 16 e andrà avanti fino alle 17.30: a fare da colonna sonora tamburi e trombe, anche se le note stonate sono assicurate.

Poi il corteo, passando per via Mariano, via Vittorio Veneto e piazza Sant'Efisio, tornerà in piazza del Popolo per la vestizione. Tra costumi sgargianti, gag improvvisate e un pubblico sempre più numeroso e partecipe, la manifestazione, organizzata dalla neonata associazione "Mini cavalieri Eleonora d'Arborea" si preannuncia un'irrinunciabile occasione per celebrare la tradizione con uno spirito giocoso.

