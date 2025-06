Fermato due volte in due giorni sulla Statale 131 mentre trasportava prodotti alimentari in condizioni igieniche non idonee. Protagonista della vicenda è un uomo già sanzionato sabato scorso dalla polizia stradale, sorpreso nuovamente il giorno seguente a violare le stesse norme sanitarie.

Tutto è iniziato nel fine settimana, quando una pattuglia della stradale di Nuoro, distaccamento di Laconi, durante un controllo di routine sulla statale 131 nel territorio di Oristano, ha fermato un autocarro con a bordo due persone.

All’interno del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto cassette di pesce e altro materiale vario, non alimentare, trasportato senza il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa.

Accertata la violazione, la Stradale ha richiesto l’intervento del personale della Asl di Oristano per le verifiche sul pescato. Le irregolarità riscontrate hanno portato alla contestazione delle infrazioni.

Il giorno successivo, gli stessi agenti impegnati lungo la stessa strada hanno fermato un altro autocarro, trovando a bordo uno dei due uomini già sanzionati il giorno prima. Anche questa volta l’uomo trasportava prodotti alimentari in totale violazione delle norme sanitarie sul trasporto. Ancora una volta è stato richiesto l’intervento della Asl e sono scattate nuove sanzioni.

(Unioneonline/Fr.Me.)

