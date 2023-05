Uno scambio tra un qualcosa che non serve più e un oggetto che invece è necessario. È un baratto vero e proprio con l’obiettivo però di non sprecare nulla, di aiutarsi a vicenda, di ridurre i rifiuti ma anche di fare nuove amicizie.

A Oristano torna il Baby swap party, un’usanza che spopola in tante città d’Italia. A Oristano organizzano l’evento giunto alla quarta edizione le associazioni “Pannolini Lavabili per una Sardegna Ecologica”, “Arte di Crescere” e “Bandulleri - Esperienze in natura”.

Come fanno sapere gli organizzatori ognuno potrà portare al massimo dieci cose, nuove o usate, per bambini da 0 a 10 anni: abbigliamento, accessori, scarpe, piccola attrezzatura per bambini, corredo, giochi e libri. È ammessa anche la biancheria intima ma solo se nuova e con etichetta. E anche tutto ciò che può servire alla mamma per la gravidanza, parto e puerperio.

C’è una regola da rispettare però: tutto dovrà essere in ottimo stato e pulito. Le cose dovranno essere consegnate venerdì 26 maggio dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18 in via Diego Contini al civico 87, angolo via Cagliari. Poi in un secondo momento ci sarà la selezione e valutazione degli oggetti. Ad ogni cosa accettata verrà attribuito un valore in gettoni. Le cose non accettate saranno restituite. Le mamme in attesa e con bimbi sotto i 6 mesi che non hanno cose da scambiare avranno diritto a 20 gettoni. Il giorno dopo, alle 16, ci sarà la consegna dei gettoni. Poi inizierà lo swap, alle 16,30. Per l’occasione sono ammessi anche i bambini: per loro laboratori di lettura e di educazione ambientale. L’evento sarà gratuito. Chi avrà piacere potrà lasciare un’offerta. Gli organizzatori raccomando massima puntualità.

