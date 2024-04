Prima gli insulti e le offese. Poi le botte, sempre più violente fino al tentativo di strangolare la compagna. È stata l’ennesima mattinata d’inferno per una donna dell’Oristanese, finita all’ospedale con diversi traumi e un fortissimo choc per l’aggressione subita. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

L’episodio è accaduto oggi: c’è stata una lite fra i due, poi l’uomo ha afferrato la donna per i capelli, l’ha strattonata e colpita con calci e pugni. Dopo, secondo quanto riferito dalla vittima, ha tentato di stringerle al collo il cavetto di un caricabatterie. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno cercato di riportare la calma a casa, ma non è durata a lungo.

Quando la donna è arrivata al pronto soccorso del San Martino, l’uomo ha cercato di seguirla e entrare con la forza nel reparto. A quel punto sono intervenute le guardie giurate e poi la volante della polizia, che ha fermato l’uomo evitando che la situazione precipitasse.

