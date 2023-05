Nuove regole per chi ha bisogno di effettuare un tampone. La Asl di Oristano fa sapere che sono cambiati gli orari di accesso alla tensostruttura allestita nel parcheggio adiacente all’ingresso posteriore dell’ospedale San Martino di Oristano nella quale ancora si effettuano i tamponi anti-Covid. “A partire da questa settimana il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 11 - fa sapere la Asl - mentre il sabato è possibile accedervi solo per urgenze, inviando una richiesta via mail agli indirizzi igiene.pubblica@asloristano.it o manuelacarmela.cubadda@asloristano.it".

Possono effettuare il tampone anti-Covid, munite di tessera sanitaria, le persone con sintomatologia riconducibile a Covid su invio del proprio medico di famiglia e quelle che necessitano dell’esito del test per sottoporsi a interventi chirurgici o visite specialistiche o per viaggiare verso Paesi esteri per i quali è richiesta la negatività al tampone.

