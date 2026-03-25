A Oristano cambia l’accesso agli uffici dell’Anagrafe e, per la prima volta, si punta su un sistema organizzato di prenotazioni online. La novità è entrata in vigore il 23 marzo e sarà testata per due mesi, con l’obiettivo di ridurre le attese e rendere più ordinato l’afflusso degli utenti.

I residenti potranno prenotare il proprio appuntamento direttamente dal sito istituzionale del Comune, compilando il format dedicato e scegliendo tra le disponibilità dei due sportelli attivi, Anagrafe 1 e Anagrafe 2. Una modalità che segna un cambio di passo rispetto al passato, spesso caratterizzato da code e tempi incerti.

Il nuovo sistema prevede una scansione precisa degli accessi. Dalle 9 alle 11.30 saranno ricevuti esclusivamente i cittadini muniti di appuntamento. A seguire, nella fascia tra le 11.30 e le 12.30, sarà garantito l’ingresso anche a chi, per motivi urgenti e documentati, non può attendere i tempi della prenotazione. Resta inoltre uno spazio dedicato al martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, quando si potrà accedere ancora su appuntamento, compatibilmente con lo smaltimento delle pratiche già presenti nell’agenda ministeriale per le carte d’identità elettroniche.

Si tratta di una fase sperimentale che servirà a verificare l’efficacia del modello. Se i risultati saranno quelli attesi, il sistema potrebbe diventare stabile, cambiando in modo definitivo il rapporto tra cittadini e servizi anagrafici.

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