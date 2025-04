“Stelle” anche nella provincia di Oristano. E questa volta non si tratta di Sartiglia.

Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” dal Ministero del Lavoro e tra questi figurano Michelina Dessì, responsabile del Centro di Distribuzione di via Liguria a Oristano, Antonella Piras, coordinatrice regionale Sardegna dell’amministrazione del personale, e Giacomo Incani, direttore dell’ufficio postale di Mogoro.

È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso di premiare con il titolo di Maestro del Lavoro i dipendenti del Gruppo Poste Italiane. In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Cagliari per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il prossimo giovedì primo maggio, i tre dipendenti sardi hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

«Sono onorata di ricevere questo riconoscimento – commenta la responsabile del Centro di Oristano – Il recapito è un mondo straordinario dove contano i rapporti umani, la quotidianità fatta di piccoli gesti, di attenzioni e di sorrisi. Basta solamente un “Buongiorno” dal portalettere per illuminare la giornata buia di tante persone sole che non ricevono mai visite».

«È un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento – dichiara invece la coordinatrice regionale dell’amministrazione del personale - Ringrazio Poste Italiane per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di svolgere il lavoro che avrei voluto fare, la mia famiglia e tutti i colleghi che ho avuto modo di conoscere in tanti anni di attività lavorativa: da ciascuno di loro ho avuto modo di imparare qualche cosa».

«Sono rimasto piacevolmente sorpreso e felice quando mi è arrivata notizia di essere stato scelto per la candidatura alla Stella al merito – spiega infine il direttore dell’ufficio postale di Mogoro - Ci tengo a ringraziare i miei responsabili e tutta l’Azienda. Era ormai il lontano 1984, quando appena ventiduenne, iniziai il mio primo giorno di lavoro alle Poste e Telegrafi, come si chiamava all’epoca Poste Italiane. Sono passati 41 anni da quel giorno, ma l’entusiasmo per il lavoro che avevo allora non è mai tramontato».

