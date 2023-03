Ludovica Pau è la nuova amministratrice unica della Oristano Servizi.

Trentanove anni, avvocato, resterà alla guida della società in house del Comune per i prossimi tre anni. L'incarico, di carattere fiduciario, è stato formalizzato dal sindaco con la firma del decreto di nomina. Un nuovo tassello che si aggiunge al quadro degli incarichi di sottogoverno: Pau, candidata alle scorse elezioni comunali nella lista dei Riformatori, prenderà il posto di Barbara Perra, alla quale il primo cittadino aveva affidato nei mesi scorsi il compito di guidare provvisoriamente la società.

«Ringrazio la dottoressa Perra per l’impegno profuso in questi mesi e auguro all’avvocato

Pau un buon lavoro – dice il sindaco Sanna -. Sono certo che la nuova amministratrice saprà guidare con scrupolo e professionalità la Oristano Servizi, società strumentale del

Comune a cui sono affidati in house providing importanti servizi di interesse generale».

© Riproduzione riservata