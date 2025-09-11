La polizia di Oristano ha identificato e denunciato il giovane che, a Ferragosto, aveva appiccato l’incendio che aveva distrutto la scuola “Don Deodato Meloni” di via Diaz, a Oristano: i danni all’istituto che ospita diverse classi dell’Alberghiero, del liceo classico e delle magistrali erano stati molto ingenti.

L’esito positivo dell’inchiesta è stato il frutto di accurate e rapide attività di indagine, effettuate dagli agenti della Squadra Mobile, con l’analisi delle immagini registrate dell’impianto di videosorveglianza del Comune e supportate dagli accertamenti effettuati sulla scena del crimine da personale del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, che ha prelevato sul posto alcune importanti impronte.

La posizione del denunciato, già noto alle forze dell’ordine, minorenne, è ora al vaglio della Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Cagliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata