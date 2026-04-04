Momenti di paura questa mattina in un parco di Oristano. Due pitbull hanno aggredito un cagnolino a passeggio con la sua proprietaria che ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, nel giardino di via Palestrina. «Sono scesa nel giardino sotto casa per una breve passeggiata con il mio cagnolino, che ovviamente tenevo al guinzaglio» racconta la ragazza. In lontananza ha intravisto i pitbull (uno era senza guinzaglio), pochi secondi e si è scatenato l’inferno. «Uno dei due cani, che girava libero, si è avventato sul mio Milo – riferisce – è successo tutto velocemente, ho cercato di strapparlo da quella furia e inizialmente pensavo di esserci riuscita prendendolo in braccio».

Ma non era così: il pitbull continuava a saltarle addosso nel tentativo di raggiungere il cagnolino. «A un certo punto mi è caduto dalle braccia, in quel momento è arrivato anche l’altro animale che era sfuggito alla proprietaria e si è subito avventato – va avanti – sono stati momenti tremendi, ho temuto davvero per il mio Milo». Alla fine sono arrivati anche i proprietari dei pitbull e si è riusciti a strappare il cagnolino da quella morsa.

La giovane, nel tentativo di liberare Milo ha rimediato un morso alla mano e una lesione a un tendine, il suo quattrozampe una ferita alla schiena e uno shock difficile da cancellare. «Ho presentato la denuncia ai carabinieri perché quanto accaduto è molto grave – commenta – Queste persone portano abitualmente in giro i loro cani senza le dovute precauzioni e non è accettabile. Non è “sfortuna” ma irresponsabilità».

Infine l’appello, rivolto a tutti in particolare a chi possiede animali. «Chiedo di fare attenzione e soprattutto di non sottovalutare mai il tema – ribadisce la 28enne – I cani, in particolare quelli di grossa taglia, vanno tenuti al guinzaglio e con la museruola. Bisognerebbe pretendere lo stesso anche dagli altri».

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