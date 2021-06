Muove i primi passi il progetto per i lavori della riqualificazione urbanistica di piazza Manno.

I progettisti dello studio “Abp architetti” di Firenze, Piera Bongiorni, Andrea Borghi e Arianna Sulis, il cui elaborato si era classificato 1° tra le 23 proposte del concorso di progettazione promosso dal Comune di Oristano, hanno effettuato dei rilievi per verificare lo stato dei luoghi della piazza Manno.

“Abbiamo iniziato con i primi rilievi - spiega l’architetto Piera Bongiorni - a breve partirà la progettazione definitiva del rifacimento della piazza. L’iter durerà un mese e poi, dopo l’approvazione, passeremo alla fase esecutiva e si spera quanto prima alla fase di realizzazione dei lavori. Nel dettaglio abbiamo verificato lo stato attuale del sito, le quote, i sistemi di illuminazione, i sottoservizi per poter poi procedere con le operazioni di rifacimento, riqualificazione e adeguamento. Era necessario vedere la piazza - osserva ancora Piera Bongiorni – per renderci conto della attuale situazione. Speriamo di poter riuscire a restituire una piazza che risponda alle esigenze degli abitanti e che abbia una qualità estetica apprezzata”.

Il vicesindaco ed assessore alla Cultura ha avuto modo di verificare le prime fasi dei lavori avviati dai progettisti.

“Si sta procedendo e speriamo anche al più presto di vedere l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Manno che, lo ricordiamo necessità di interventi urgenti – conferma Massimiliano Sanna - ci sono ore diversi step, ma è chiaro che si possa iniziare con il nuovo anno. Anche l’architetto Buongiorni ha sottolineato questo; gli aspetti tecnici e burocratici ci obbligano a rispettare determinati tempi per cui l’inizio sarà i primi del 2021. Speriamo che questo accada”.

