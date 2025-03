Di stare lontano dal centro della città, dove del resto andava in scena la festa, non ne hanno voluto sapere. Piazza Aldo Moro, a Oristano, tra il liceo classico De Castro e il tribunale, da sempre ritrovo dei ragazzi durante la Sartiglia, sia domenica che oggi, è stato invasa fin da subito.

Deserti invece i parcheggi di via Emilio Lussu, la zona che le istituzioni avevano indicato per far trascorrere il Carnevale ai giovani, anche durante l’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In periferia, a pochi metri dalla campagna: lontano da tutti e da tutto.

Dopo un mese di discussioni, grandi polemiche e riflessioni su dove i giovani dovessero riunirsi in queste giornate di carnevale, i ragazzi hanno fatto di testa loro.

Il prefetto Salvatore Angieri aveva dichiarato fino a poche ore prima della Sartiglia che il piazzale sarebbe stato inaccessibile per evitare ogni situazione di pericolo, data anche dalla presenza del cantiere per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia. L’area davanti al Palazzo di Giustizia non era però transennata. E i ragazzi ieri hanno trascorso lì l'intera giornata. Come anche oggi.

