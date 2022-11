C’è da spostare un chiosco.

A Oristano il Comune dieci anni fa aveva progettato la costruzione della circonvallazione nord-ovest per alleggerire il traffico all’interno della città. I lavori dopo un lungo braccio di ferro con un comitato che contestava il tracciato tanto da appellarsi anche al Presidente della Repubblica sono partiti ma non sono ancora conclusi.

Da diversi mesi sono bloccati. Perché anche a causa dell’inflazione i costi sono saltati e perché in viale Repubblica c’è da spostare un chiosco di 50 metri quadrati dove un giovane imprenditore, grazie a un progetto finanziato per 50 mila euro dal Comune, da nove anni gestisce un noleggio di bici. Il chiosco dovrebbe essere abbattuto per far spazio a una rotatoria. L’imprenditore e il Comune discutono ma senza trovare una soluzione.

Il sindaco Massimiliano Sanna chiede una chiusura veloce e pur di uscirne ha proposto di spostare l’attività in un altro spazio, soluzione che però non trova d’accordo il privato. Mentre è sempre più probabile che della questione se ne dovrà occupare il Tribunale civile, di certo c’è che il tempo passa e la circonvallazione è ferma.

