L'obiettivo è quello di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Anche l'ospedale San Martino di Oristano aderisce alla decima edizione dell'(H)open Week nazionale, promossa da Fondazione Onda in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebrerà il 22 aprile.

Le Unità operative di Senologia, diretta dal dottor Luciano Curella, e quella di Ginecologia e ostetricia, guidata dalla dottoressa Francesca Campus, sotto il coordinamento della referente Onda per la Asl 5 di Oristano Caterina Vallese, offriranno visite e consulenze gratuite per prevenire alcune fra le patologie femminili più diffuse e sensibilizzare ai corretti stili di vita per mantenersi in salute. L'Unità operativa di Senologia aprirà le sue porte martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, dalle 9 alle 12.30, presso l'ambulatorio al terzo piano del corpo P dell'ospedale. I controlli saranno effettuati esclusivamente su prenotazione: per fissare l'appuntamento occorrerà chiamare al numero 0783 317264 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Martedì 22 aprile saranno effettuate anche le visite uro-ginecologiche, mirate alla diagnosi precoce di problematiche che possono incidere negativamente sulla qualità della vita della donna. Mercoledì 23 aprile i ginecologi si dedicheranno invece alle visite legate alla menopausa e alla pre-menopausa. In entrambe le giornate le visite si svolgeranno dalle 10 alle 18 presso gli ambulatori di ginecologia, al piano terra dell'ospedale, nel corpo F, senza necessità di prenotazione.

