L'obiettivo è quello di offrire uno screening gratuito della salute, fornire preziosi consigli su come prevenire le patologie più diffuse e distribuire materiale informativo. Domani, sabato 18 aprile, i medici Fadoi (Società scientifica di Medicina interna) e gli infermieri dell'Associazione Nazionale Infermieri di Medicina, saranno in piazza Eleonora a Oristano, dalle 10 alle 17, per la terza edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione.

L'evento è patrocinato da Regione, Asl, Croce Rossa Italiana, Carabinieri, Ordine dei Medici, Ordine dei Farmacisti ed Ordine delle Professionisti Infermieristiche di Oristano, Consorzio Uno, Centro città Oristano, Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari.

Grazie alla presenza degli operatori sanitari sarà possibile sottoporsi gratuitamente, senza alcuna necessità di prenotazione, a visite e consulti mirati per valutare il proprio stato di salute e saperne di più sui corretti stili di vita e sulle precauzioni da adottare per correggere eventuali squilibri. In particolare si potrà eseguire la misurazione della pressione, della glicemia e del colesterolo e richiedere al personale informazioni e consulenze qualificate.

Quella di Oristano sarà una delle 23 piazze italiane e l'unica in Sardegna in cui, con il supporto logistico offerto dalla Croce Rossa Italiana, si svolgerà la manifestazione promossa da medici e infermieri internisti, che si lavorano delle malattie acute e croniche più frequenti nella popolazione, come ipertensione arteriosa, diabete, obesità, dislipidemia, scompenso cardiaco, bronchite cronica, malattia. «Con questa giornata vogliamo portare la prevenzione fuori dagli ospedali, direttamente nelle piazze, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di prendersi cura della propria salute prima che insorgano le malattie», spiegano gli organizzatori dell'evento, «l'obiettivo è quello di far comprendere l'importanza della prevenzione, primo strumento a disposizione per migliorare la salute di tutti: appare quanto mai urgente e necessaria una presa di coscienza e modifica dello stile di vita da parte della popolazione».

«Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa, offrendo il nostro patrocinio, perché crediamo fortemente nel valore della promozione della salute», afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina, «lavorare in sinergia con Fadoi e Animo ci permetterà di offrire alla popolazione l'opportunità di fare prevenzione anche al di fuori dei classici spazi deputati alla salute».

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