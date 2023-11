Oltre duemila persone vaccinate contro il virus influenzale, circa mille dosi anti-Covid somministrate e da ieri è iniziata la consegna delle scorte anche negli ambulatori di medicina generale.

Sono i numeri della prima settimana della campagna vaccinale avviata dalla Asl 5, ma tra l'azienda sanitaria e il sindacato dei medici di base è polemica sui tempi.

«I vaccini antinfluenzali saranno consegnati con un calendario concordato con i medici di base e che la Asl 5 ha potuto stilare solo dopo aver ricevuto la disponibilità degli stessi ad effettuare i vaccini», puntualizza il direttore generale dell’azienda sanitaria Angelo Maria Serusi replicando alle accuse del segretario della Fimmg Peppino Canu sui presunti ritardi.

«La campagna della Asl 5 (avviata il 13 novembre) sta procedendo come nelle altre aziende sarde, con la sola differenza che alcune, come la nostra, hanno scelto di privilegiare la sede centrale e altre il territorio, anche in ragione del fatto che molti medici di medicina generale ancora sino ai giorni scorsi non avevano dato disponibilità a essere coinvolti nelle vaccinazioni».

Ad Oristano le somministrazioni avvengono nella sede di via Carducci dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ci si può prenotare via mail all’indirizzo vaccinazioni@asloristano.it o telefonicamente ai numeri 0783 317704 – 317705.

